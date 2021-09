Capítulo 135 temporada 2 de 'Love is in the air'

A pesar del amor tan grande que sentían el uno por el otro, la relación de Eda y Serkan acabó rompiéndose cuando el empresario decidió echarla de su vida. Sin embargo, cinco años después, se arrepiente. Ese es el punto de arranque de esta segunda temporada en la que una pequeña jugará un papel fundamental en la trama. La pequeña Kiraz, hija de Eda y Serkan será la pieza clave en el futuro de sus padres. ¿Qué pasará? Si quieres descubrir qué decisión tomará los protagonistas de 'Love is in the air', no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.