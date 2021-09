Capítulo 136 temporada 2 de 'Love is in the air'

Después de seguir al empresario y la niña por varios lugares, cuando llega a casa de Serkan se encuentra una desagradable sorpresa. Una misteriosa mujer está con él y parece que tienen planes de futuro juntos. " Te necesito, criaremos juntos a Kiraz". Y ese comentario hará estallar a Eda, que aparece por sorpresa ante ellos y estalla. "¿Tú de qué vas? ¿Quién es esa? Te he confiado a Kiraz y desde el primer momento del día te he visto rodeado de mujeres", le dice a un Serkan atónito.

Tras asimilar la noticia de la existencia de Kiraz y después de una huida inicial de la responsabilidad que eso suponía, Serkan ha dado marcha atrás. No solo ha aceptado que tiene una hija sino que aspira a convertirse en el mejor padre para ella. ¡Y no se le da nada mal! El empresario logra demostrarle con su regalo de cumpleaños lo importante que es ahora en su vida. ¡Serkan hace realidad la casa voladora diseñada por Kiraz! "Es el mejor regalo de mi vida", le dice la pequeña mientras le besa tiernamente y mientras Eda contempla emocionada el acercamiento entre padre e hija, que parecen haber conectado a la perfección.

