Capítulo 137 temporada 2 de 'Love is in the air'

Serkan tiene un cuarto secreto con una bonita sorpresa para Eda

La historia de amor de Eda y Serkan, cada tarde a las 17:45 horas en Divinity

En 'Love is in the air' no solo Eda ha guardado un secreto durante años. Serkan también lo ha hecho. El empresario ha mantenido oculto todo este tiempo algo que nunca antes había desvelado a nadie. Ni siquiera su inseparable Engin conocía la existencia de un cuarto secreto bajo llave que contiene una bonita sorpresa que Eda jamás hubiera imaginado.

Cuando descubre que Serkan ha guardado todas sus cosas y ha comprado regalos durante los años que no han estado juntos, Eda se queda en shock. "No te ilusiones Eda, no te ilusiones", se repite a si misma poco antes de empezar abrir cada uno de los detalles que el empresario ha guardado con tanto cariño durante años.

Los planes de Ayda

Desafortunadamente la paz durará poco. Horas después de descubrir el gran secreto de su ex, Eda descubre que la madre de Serkan tiene planes para Kiraz y para hacerse con la custodia de la niña, lo que provocará un nuevo desacuerdo entre la pareja. "¿Es necesario pedir la custodia? ¿Me vas a llevar a juicio? Había vuelto a creer en ti. ¿Por qué siempre cometo el mismo error contigo?", le dice al empresario, que se desmarca de los planes de su madre y trata de seguir acercándose a la florista asegurando que él no está al tanto de lo que trama su madre.

Y parece que lo consigue. Tras escuchar las explicaciones, Eda se tranquiliza y se mantiene cerca del empresario para que su hija pueda disfrutar de estos primeros días con él como si fueran una familia.

Eda y Serkan te esperan en Divinity

Poco a poco los secretos van siendo desvelados pero Eda y Serkan siguen viviendo en una auténtica montaña rusa de emociones. La segunda temporada de 'Love is in the air' está siendo realmente intensa para sus protagonistas que siguen intentando reconstruir sus vidas. ¿Lo lograrán? Si quieres averiguar qué pasará entre Eda y Serkan, no te puedes perder los próximos capítulos. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.

Adelántate a la emisión de 'Love is in the air' en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Love is in the air' y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas!