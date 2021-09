Capítulo 139 temporada 2 de 'Love is in the air'

Pero ese no será el único logro de la pequeña. Gracias a ella, Serkan conseguirá pasar la noche con ella. Y aunque Eda le pone un colchón en el suelo, ¡el amanecer no puede ser más romántico!

Tener a Serkan cerca se ha convertido en un infierno para Eda, que reconoce que convivir con resulta muy difícil. Los sentimientos siguen ahí y a Eda le resulta cada vez más complicado contenerse. "Tiene que irse de mi casa porque me confunde y me desequilibra. Tengo muchas ganas de lanzarme sobre él y besarlo", le confiesa a Melo.

Si ya la primera temporada de 'Love is in the air' no enganchó, esta segunda nos tiene en un absoluta sinvivir. La historia de amor de Eda y Serkan está en un momento decisivo. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Lograrán formar finalmente una familia junto a la pequeña Kiraz? Si quieres descubrirlo, no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity. ¿Te lo vas a perder?