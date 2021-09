Capítulo 140 temporada 2 de 'Love is in the air'

A Eda empieza a costarle resistirse a los encantos de Serkan

Serkan gana la apuesta y se quedará dos semanas más en casa de Eda

La convivencia está siendo muy complicada. Serkan se está convirtiendo en una tentación irresistible para Eda, a la que cada vez le resulta más difícil ocultar sus sentimientos y mantenerse alejada. La arquitecta está haciendo lo imposible por no volver a caer y hará una confesión a Melo que complicará todavía más las cosas. "Esto solo puedo confesártelo a ti. Me gusta tenerlo conmigo pero si se lo digo a él se instalará aquí conmigo", le dice a Melo ignorando que el empresario está escuchando todo y está dispuesto a cobrarse su deuda. "Has perdido la apuesta y sabes que no hay nada que me guste más que ganar. Mi estancia se alarga. Ese fue el trato. Mañana iré a por mis cosas".

Pero Eda no está dispuesto a ponérselo tan fácil. Pese a su derrota, Eda será la que gane la batalla cuando descubre que su ex ha decidido que además de compartir habitación pretende compartir cama con ella. ¡Por eso si que no está dispuesta a pasar!

Serkan sigue con su plan

Eda puede echarle una y otra vez pero Serkan no es de los que se dan por vencido y sigue adelante con su plan para demostrarle que ha cambiado y que pueden formar una familia.

Y por si mostrarse generoso y abierto a las propuestas de lo que hace unos años hubiera considerado un simple jardinero, Serkan le hace una propuesta que a Eda le costará rechazar. Viajar juntos a Italia con la pequeña Kiraz puede ser el empujón que necesitan para dejarse llevar y volver a estar juntos. ¿Aceptará la florista?

