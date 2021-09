Capítulo 141 temporada 2 de 'Love is in the air'

La conviviencia de Eda y Serkan no está siendo fácil y las familias no ayudan. Aydan y Ayfer siguen enfrentadas y la psicóloga infantil tendrá que intervenir para intentar que todos lleguen a un acuerdo por el bien de la pequeña. Sin embargo, un accidente de la niña acabará con la terapia de grupo y ahí sí, todos demostrarán que su única prioridad es la niña. Todos acompañan a la niña al hospital y Eda y Serkan se unirán de nuevo más que nunca por la salud de su hija.

La historia de amor de Eda y Serkan está en un momento decisivo. Con el empresario conviviendo bajo el mismo techo que su ex y su hija, todo puede pasar. ¿Es esta la oportunidad que ambos necesitaban para llegar a un entendimiento y darse una segunda oportunidad? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.