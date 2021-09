Capítulo 142 temporada 2 de 'Love is in the air'

Pese al acercamiento que había supuesto la reacción alérgica de Kiraz y que la pequeña llamara a Serkan por primera vez papá, Eda sigue manteniendo distancias con su ex. Sin embargo, el acercamiento del empresario a su amiga hará que la florista no pueda ocultar sus celos y su enfadado .

Aunque se empeña en mantener su coraza y alejarse de Serkan, los sentimientos por el padre de su hija siguen ahí. Eda sigue enamorada pero necesita un buen motivo que le empuje a dar el paso definitivo. ¿Será la aparición de esta amiga de Serkan lo que la obligue a actuar y a reconocer sus sentimientos? Si quieres descubrirlo, no puedes faltar a tu cita con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.