Capítulo 144 temporada 2 de 'Love is in the air'

Tras varios días viviendo juntos y después de varios encontronazos, la aparición de la amiga de Serkan hace que Eda se sincere con su ex y le abra su corazón. Muy afectada, acaba confesándole su miedo de perderle para siempre otra vez. Sin embargo, ese sentimiento se contrapone a su temor a que vuelva a hacerla daño, lo que provoca que se cree de nuevo una coraza para no volver a sufrir. ¿Qué parte de su corazón ganará la batalla?

¿Qué pasará entre Eda y Serkan? ¿Logrará el empresario el perdón de su ex y convertirse finalmente en una familia junto a la pequeña Kiraz? Cada día, Serkan logra dar un pasito más con Eda pero cualquier error o la presión que tienen por parte de Aydan y Ayfer puede hacer que todo salte por los aires. Si quieres descubrir qué ocurre entre la pareja protagonista de 'Love is in the air', no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.