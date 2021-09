Capítulo 145 temporada 2 de 'Love is in the air'

Con Serkan viviendo bajo su techo durante dos semanas, la situación de Eda se ha complicado todavía más. Y es que, por mucho que intente disimular y alejarle de su vida, sigue perdidamente enamorada del padre de su hija. ¿Se dejará llevar? Si quieres descubrir qué ocurre con los protagonistas de 'Love is in the air' no puedes perderte los próximos capítulos. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.