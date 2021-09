Capítulo 146 temporada 2 de 'Love is in the air'

Eda y Serkan confiesan que se han dado una nueva oportunidad

La florista intenta que Serkan lime asperezas con su padre

Después de unos meses muy complicados en sus vidas y ahora que parece que el destino les ha brindado una oportunidad para ser felices de nuevo, Eda prepara una cena muy especial para toda la familia con la excusa de hacer oficial su relación.

Sin embargo, el verdadero objetivo de esta improvisada reunión familiar es obligar a Serkan a limar asperezas con su padre y facilitar un acercamiento entre ellos. Pero no parece que vaya a ser sencillo. Tras descubrir que su padre es el nuevo socio de la señora Deniz en el puerto deportivo en el que trabaja el arquitecto, todo salta por los aires. Visiblemente molesto, Serkan abandona la cena familiar. "Ya no habrá ninguna reunión como esta. No puedes mezclar tu vida privada con mi trabajo para acercarme a este señor. No quiero ni verle", le dice a su madre. Pero, ¿qué hará cuando el señor Kemal intente retenerle?

Melo y Burak, cada vez más unidos

Y otra pareja que está a punto de dar un paso importante en su relación son Burak y Melo. Lo que en un principio parecía un amor no correspondido parece haber dado un giro totalmente inesperado. Después de la marcha de Melo y después de verla hablar con otros chicos, Burak empieza a sentir ciertos celos. La situación cada vez es más difícil para él, que inicia un acercamiento a la que fuera su compañera de trabajo que a punto está de terminar en beso.

