Capítulo 147 temporada 2 de 'Love is in the air'

Serkan prepara una sorpresa muy especial a Eda

Compinchado con su hija, su familia y sus amigos, Serkan prepara a Eda una sorpresa muy especial que no podrá olvidar. El principio del resto de sus vidas está a punto de comenzar y ella no lo sabe.

La pedida de mano más esperada

Y después de un día muy loco en el que Eda no entendía lo que estaba ocurriendo y tras un viaje en coche que a Serkan le ha costado más de una reprimenda, ha llegado el momento. En mitad de la nada (o eso cree Eda), el empresario se ha bajado de su coche y ha sorprendido a su chica justo en el momento que menos lo esperaba. "Eda Yildiz, la estrella más hermosa de todas, la mujer más bella, el hada más mágica. Me has hechizado. Mi mente, mi corazón e incluso mi alma te pertenecen. ¿Quieres casarte conmigo?", le ha dicho Serkan a su chica, que no ha dudado ni un momento y muy emocionada ha aceptado la propuesta de matrimonio. ¡Y lo ha hecho sin imaginar que el enlace iba a ser inminente! El empresario no ha dejado nada al azar y ha organizado la boda en tiempo récord. ¿Cómo será el enlace?

Eda y Serkan comienzan una nueva vida en Divinity

Después de superar todos los obstáculos y sobreponerse a una ruptura muy complicada que los llevó por caminos separados durante cinco años, Eda y Serkan han sido capaces de encontrar el camino para ser felices y formar una familia.

