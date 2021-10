Capítulo 148 temporada 2 de 'Love is in the air'

"Ahora ya somos una familia de verdad", ha dicho el empresario a su ya mujer. Por supuesto, la pequeña Kiraz no ha querido perderse la celebración y feliz al ver cumplido su sueño de tener a su padre con ella ha corrido a sus brazos para celebrar por todo lo alto. ¡Y la fiesta no había hecho más que empezar!

Ha costado pero parece que después de cinco años y unos últimos meses muy complicados, Eda y Serkan tienen una oportunidad para ser felices y formar la familia con la que soñaban junto a Kiraz. ¿Será esta la definitiva? ¿Encontrarán nuevos obstáculos a su amor? Si quieres descubrir qué ocurre entre ellos, no puedes faltar a tu cita diaria con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.