Capítulo 149 temporada 2 de 'Love is in the air'

La relación de Eda y Serkan no está atravesando su mejor momento. El empresario está absolutamente desconcertado y Engin no ayuda a apaciguar las aguas. ¿Qué se le está pasando por la cabeza al protagonista de 'Love is in the air'? ¿Ha empezado a desconfiar de su mujer? ¿Provocarán las mentiras de Eda una nueva crisis entre la pareja? Si quieres descubrir qué ocurre entre la pareja de moda de Mediaset no te puedes perder los próximos capítulos de la serie del momento. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity. 'Love is in the air' ha entrado en su recta final y cualquier cosa puede pasar. ¿Te lo vas a perder?