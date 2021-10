Capítulo 150 temporada 2 de 'Love is in the air'

Incapaz de soportar la situación y ajeno a la difícil situación que atraviesa la empresa, Serkan toma una decisión que pondrá en peligro el futuro de la empresa. El empresario rompe todos los acuerdos con la señora Deniz."No nos hemos entendido desde el primer día y no creo que haya solución. Creo que es mejor no alargar las cosas y lo mejor será que no nos veamos más", le dice a la empresaria. ¿Habrá futuro para Art Life después de esta decisión?