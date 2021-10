Capítulo 151 temporada 2 de 'Love is in the air'

En apenas unos días, la vida de Eda y Serkan ha cambiado. Por fin han contraído matrimonio y convertirse en la familia con la que soñaban. Pero por si ese cambio fuera poco, ahora el empresario ha vendido sus acciones e inicia una nueva vida. ¿Afectarán todos estos cambios a la pareja? ¿Conseguirá el empresario asentarse en este nuevo puesto de trabajo o traerá más problemas a su vida? Si quieres descubrir qué pasará con los protagonistas de 'Love is in the air', no puedes perderte los nuevos capítulos. Cada tarde a las 18:30 horas, en Divinity.