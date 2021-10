Capítulo 152 temporada 2 de 'Love is in the air'

Por supuesto, la actitud de Eda no le sienta demasiado bien a Serkan, que la llamará inmediatamente para reprocharle su actitud y la sorprenderá diciéndole que no va a casa que se va a tomar té con los chavales. "¿Té? Si te pones enfermo solo de pensarlo", se dirá Eda muy sorprendida con este cambio de gustos de su marido que le llevará a presentarse en la cafetería donde tiene lugar el encuentro. Y ahí comenzará un cruce de reproches cuando la florista cree que su marido se está engañando a si mismo con el mundo de la enseñanza. "Quizá si volvieras al trabajo sin dejar esto podrías dar becas. Si de verdad no te importara las dirías que no estás en la empresa y que no puedes ofrecerles becas", le dice a su marido, que no se toma demasiado bien las críticas. "Echas de menos al viejo Serkan Bolat, el dueño de Art Life".