Capítulo 153 temporada 2 de 'Love is in the air'

Eda intenta que Serkan se reconcilie con Engin y Pırıl

¡Menudo notición! El capítulo de hoy ha terminado con un auténtico bombazo. ¡Eda está embarazada! Los protagonistas de la historia de amor del momento se convertirán en padres por segunda vez. ¡Menuda cara se le ha quedado a Serkan! "Me estás diciendo... Lo que creo que creo que hay en ti...", ha balbuceado justo antes de que su mujer le confirmara la feliz noticia. "Estoy embarazada". ¿Cómo afrontarán esta nueva paternidad?

La relación de Serkan, Pırıl y Engin

Desde que Serkan vendiera las acciones de la empresa, su relación con Pırıl y Engin ya no es la misma. El matrimonio se siente traicionado y el orgullo de la madre de Can y el empresario impide el acercamiento. Sin embargo, Eda no se da por vencida y tras entender que no deberían llevar su enfado tan lejos, animará a su marido a reconciliarse con los que fueran sus mejores amigos y empezar de cero.

Y parece que su estrategia funciona. Pese a haberle dicho a su mujer que no ayudará a los nuevos jefes de Art Life a sacar adelante los dos proyectos, Serkan cede y pasa toda la noche trabajando para que Engin y Pırıl puedan entregarlo a tiempo. "Kiraz, tienes el padre más estupendo y bondadoso del universo", le dirá Eda.

Ya están juntos pero la historia de Eda y Serkan todavía promete darnos muchas sorpresas y momentazos inolvidables. Convertidos ya en marido y mujer, la pareja está disfrutando de su nueva vida. Eso sí, los sobresaltos son inevitables. ¿Qué pasará con Engin y Pırıl? ¿Qué pasará entre Serkan y su madre? ¿Logrará Kiraz que le den un hermanito?

