Capítulo 154 temporada 2 de 'Love is in the air'

Eda y Serkan serán padres por segunda vez

El embarazo de Eda provocará grandes malentendidos familiares

Cada día a las 18:30 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Después de todo lo ocurrido en los últimos capítulos y de darse cuenta de que algo estaba ocurriendo, Eda ha descubierto los motivos de su malestar y de su sueño. ¡Está embarazada! Lo primero que hará, por supuesto, es compartir la noticia con su marido. Esta vez sí podrán disfrutar juntos de esta bonita etapa.

Pero quizá, no sea tan plácida como a Eda le hubiera gustado. La noticia pone a Serkan tan contento como nervioso. "Cuando creía que ya no podía ser más feliz tendremos otro hijo. Quiero arrancarme el corazón y dártelo. Te adoro. No te voy a dejar sola en este embarazo. Lo haremos todo juntos. Tengo que ocuparme más de ti", le dice a su mujer, que se da cuenta de que su marido ha perdido el norte y que puede resultar de lo más agobiante y agotador en los próximos nueve meses. "Me estás asuntando, no hay necesidad de exagerar", le dice. ¿Logrará que Serkan no esté absolutamente obsesionado durante estos meses?

Y no, de momento no lo ha logrado. El empresario está todo el día pendiente de cada movimiento y cada gesto de su mujer, que acaba por plantarse. "Creo que debería ir al hospital y quedarme allí hasta que dé a luz", le dice molesta y desesperada con tantas atenciones.

Pero el embarazo de Eda no solo traerá ciertos problemillas a la arquitecta paisajista sino que provocará un sinfín de malos entendidos entre su familia cuando Seyfi encuentra el informe en el bolso que cree que es de Pina. Ahí comienza el lío. Seyfi pensará que Pina está embarazada y se lo dirá a Aydan, Erdem irá un poco más allá y creerá que quien está esperando un hijo es Aydan y a la vez, cuando Aydan encuentra antidepresivos en el bolso de Pina pensará que son de Eda. ¡Menudo lío!

Las dudas de Melo

Y mientras todo este lío sigue creciendo, Melo empieza a dudar de los sentimientos de Burak cuando ve su reacción a la posible depresión de Eda. "Vamos a verla. Eda es muy importante para mí", le dice a su chica, que sospecha que sigue enamorado de Eda.

La recta final de 'Love is in the air', solo en Divinity

La felicidad de Eda y Serkan se ha multiplicado. La noticia del embarazado de la florista ha puesto el broche de oro a una boda que ha tardado casi cinco años en celebrarse. ¿Se empañará esta felicidad con algún nuevo obstáculo? ¿Qué pasará cuando la familia descubra que está a punto de llegar un nuevo miembro? Si quieres saber cómo acaba la historia de amor del momento, no puedes perderte los próximos capítulos de 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity. ¡Te esperamos!

