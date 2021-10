Capítulo 155 temporada 2 de 'Love is in the air'

Eda se desespera con la actitud de Serkan tras saber que será padre

Tras la gran noticia, Serkan y Eda atraviesan uno de sus momentos más felices. La llegada de este nuevo bebé pone el broche de oro a unos últimos meses muy intensos que han cambiado sus vidas para siempre. Sin embargo, ahora que son una familia feliz, la llegada de este pequeño volverá a poner todo patas arriba y provocará más de un desencuentro entre la pareja.

Y es que Serkan no afronta demasiado bien la noticia de la paternidad. El empresario, que ya fantasea con la idea de si será niño o niña no puede volverse una persona obsesiva y controladora con Eda. Preocupado porque todo vaya bien y que ni la mamá ni el pequeño sufran algún daño, vigilará cada movimiento de su mujer, cada cosa que come o bebé y analizará cada palabra que diga para asegurarse de que todo esta bien. ¿Podrá aguantar Eda tanta presión?

La situación estresa al máximo a la arquitecta paisajista, que tras varios desencuentros con su marido le advertirá que no siga comportándose de esa manera. "¿Has vuelto a mandarle un correo al médico en mitad de la noche? ¿Quieres volverme loca? A partir de ahora no le envíes nada sin decírmelo", llega a decirle a su marido.

Malos entendidos que revolucionarán a toda la familia

Pero el embarazo de Eda no solo provoca algunos desencuentros entre la pareja. Este nuevo bebé revoluciona a toda la familia provocando graves malos entendidos que llevan a Aydan a pensar que es Pina la que está embarazada y a Erdem, Pina y al resto, incluida Eda, que quienes van a ampliar la familia son Aydan y Kemal.

Y no solo eso, la confusión del bolso de la florista con el de la prima de Serkan lleva a Ayfer y Melo a creer que Eda está sufriendo una depresión. ¡Menudo lío se ha organizado!

