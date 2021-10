Capítulo 156 temporada 2 de 'Love is in the air'

Eda y Serkan acabarán confesando que van a ser padres

Con la próxima llegada al mundo de su bebé, Eda y Serkan necesitarán un nuevo hogar donde vivir en familia. Y el empresario ya lo tiene todo planeado. Ajeno al caos que hay organizado en su familia por los rumores lanzados por Erdem sobre el embarazo de la señora Aydan y la depresión de Eda, Serkan sorprende a su mujer con un regalo que jamás hubiera podido imaginar. "Es la casa de mis sueños", le dice al empresario, que lleva tiempo trabajando en este proyecto. "Me emociono, con tantas cosas tan bonitas me late el corazón muy deprisa. Eres tú quien lo hace latir tan rápido".

La casa de los líos

Mientras ellos disfrutan de uno de los momentos más bonitos de sus vidas, en su familia todos andan nerviosos. Aydan cree que Pina está embarazada y el resto creen que es ella quien está esperando un bebé y que Eda está atravesando una grave depresión. ¡Todo por culpa de Erdem! Todos menos Kiraz, que ya ha descubierto que será hermana mayor, están hechos un auténtico lío.

Por suerte el enredo no durará mucho. La reunión familiar en la que Serkan conocerá a su abuela paterna pone las cartas sobre la mesa y colocará a la pareja protagonista de 'Love is in the air' en una complicada situación. ¿Quién está embarazada si Pina y ni Aydan lo están?

Después de su reencuentro, su boda y de formar una familia junto a la pequeña Kiraz, Eda y Serkan están atravesndo uno de los momentos más felices de su vida. La pareja está esperando un segundo hijo que podría volver a poner patas arriba su vida. ¿Qué pasará cuando llegue el pequeño? Si quieres descubrir qué ocurre con la pareja del momento, no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 18:45 horas, en Divinity, la recta final de 'Love is in the air'. ¡No te lo pierdas!

