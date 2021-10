Capítulo 157 temporada 2 de 'Love is in the air'

Eda y Serkan se enfrentan por saber el sexo del bebé

Aydan y Kemal se prometen en una bonita ceremonia familiar

Después de la confesión de Eda a su familia, ella y Serkan pueden disfrutar de su embarazo sin tener que ocultarse y sin malos entendidos. Sin embargo, la paz y la tranquilidad no durarán muchos. Pronto la pareja tendrá un nuevo desacuerdo. Saber o no el sexo del bebé provoca un nuevo conflicto. Y es que mientras Eda prefiere que sea una sorpresa, Serkan no puedes soportar la idea de tener que esperar tantos meses y no poder organizarlo todo para su llegada.

Y es que pese al acuerdo que había llegado con su mujer, Serkan buscará la forma de averiguar el sexo del bebé sin que su mujer se entere. La comida, consultas a médicos, pruebas... Nada sirve y Serka se obsesiona cada vez más.

Los padres de Serkan se obsesionan

Pero el sexo del bebé no será lo único que ocupe los pensamientos de Serkan. Después de cinco años de relación y tras conocer a su suegra, la señora Aydan y Kemal pasarán por el altar. Y por supuesto, antes de pasar por el altar tendrá lugar la pedida. Una pedida en la que Serkan jugará un papel fundamental. Su abuela le pedirá la mano de su madre. Algo un tanto inusual pero que finalmente acaba aceptando. El empresario, junto a su mujer, su pequeña y su abuela, celebrarán una bonita fiesta de pedida.

Las cosas se van colocando en su sitio. La felicidad parece haber llegado a la familia Bolat - Yildiz. Sin embargo, todavía nos quedan muchas sorpresas por vivir con ellos. ¿Qué pasará cuando llegue el nuevo miembro de la familia? Si quieres saber cómo acaba la hisetoria de amor del momento y qué ocurre con el resto de personajes, no puedes faltar a tu cita diaria con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 18:45 horas, disfruta de los nuevos capítulos en Divinity. ¡No te lo pierdas!

