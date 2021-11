Capítulo 158 temporada 2 de 'Love is in the air'

Pese a que no quería saber el sexo del bebé, pensar que Serkan ya lo había descubierto ha llevado a Eda a meter la pata. La arquitecta paisajista no ha podido resistirse y, convencida de que su marido lo sabía, se lo ha preguntado al doctor. Y al final, por sus dudas y sus sospechas, Serkan lo ha descubierto, lo cual ha provocado un nuevo desencuentro entre la pareja.

Pero ese no será el único motivo de desencuentro entre la pareja. Con el gran misterio resuelto, no tardará en surgir el siguiente problema. Ahora que conocen el sexo del bebé viene el gran dilema: ¿Cómo le llamarán?

La historia de amor de Eda y Serkan llega a su fin. 'Love is in the air' ha entrado en su recta final pero todavía nos queda mucho por vivir con la pareja del momento. ¿Cómo será la llegada al mundo del nuevo Bolat? ¿Cómo acabarán Burak y Melo? ¿Cómo será la boda de Aydan y Kemal? Si quieres saber cómo termina la serie turca que se ha convertido en un fenómeno mundial, no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity. ¡No te lo pierdas!