Capítulo 160 temporada 2 de 'Love is in the air'

Mientras l a arquitecta se prepara para el parto , el empresario hará la mudanza a la casa en la que empezarán su nueva vida tras el nacimiento de su hijo. Y consciente de la energía desbordante de su mujer, al empresario no le quedará más remedio que obligarla a prometer que no moverá ninguna caja ni se subirá a ninguna escalera durante el cambio de domicilio.

Y mientras la pareja disfruta de los últimos días antes de dar a luz y preparan todo, Burak y Melo no atraviesan su mejor momento. Pese a todos los esfuerzos del joven, la amiga de Eda no cree que sea el hombre de su vida y toma la decisión de poner punto y final a su relación sin imaginar que Burak planea pedirle matrimonio.

La historia de amor de Eda y Serkan está a punto de llegar a su fin. ¿Cómo acabará? ¿Cómo será el segundo hijo de la pareja? ¿Qué pasará entre Aydan y Kemal? ¿Dejará atrás sus dudas con Burak?