Capítulo 161 temporada 2 de 'Love is in the air'

Eda dará a luz en el bosque con la ayuda de Serkan

La pareja tendrá un emotivo reencuentro con Kiraz y su familia

No te pierdas el último y emocionante capítulo de 'Love is in the air'

Ha llegado el día de la despedida. Se acaba una etapa. 'Love is in the air' se termina y lo hace con un capítulo a la altura. El último episodio de la historia de amor del momento es, como no podía ser de otra manera, emocionante y muy divertido. Después de todo lo que han vivido, toda la familia se prepara para dar la bienvenida a Alp.

Sin embargo, las cosas siempre se complican y después de que Eda y Serkan se perdieran camino a la casa de la montaña (la futura mamá se empeñó en pasar allí la noche), la florista se pone de parto. Todo se precipita y sin tiempo de llegar al hospital, Serkan tendrá que parar el coche y afrontar el parto de su mujer en solitario. Él será su única ayuda.

En mitad del bosque, angustiados y solos, la pareja vive el que será sin duda un momento inolvidable para ambos. La llegada al mundo del pequeño Alp se produce sin mayores complicaciones. ¡Qué emoción!

Más tranquilos y seguros de que madre e hijo están en perfecto estado, la pareja regresa con su hijo a la casa de Serkan. Allí se da cita toda la familia para conocer al nuevo miembro. El pequeño Alp Bolat Yildiz se convierte en el centro de atención en un emotivo encuentro en el que Kiraz por fin conocerá a su hermanito.

Pero la historia de Serkan y Eda no termina ahí. El cuento de hadas que ambos han protagonizado continúa. Los años pasan pero ellos siguen felices. Más felices si cabe. "Los sueños y la realidad. La vida a veces te da sorpresas que superan con crecer el mejor de los sueños. Todos podemos forjar nuestra propia suerte. Debemos luchar, no rendirnos y no perder la esperanza pase lo que pase. Ahora nos espera una larga vida llena de sorpresas con nuestros hijos", dice Eda en el final de la serie que nos ha enamorado durante meses. ¡Hasta siempre, Eda y Serkan!

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Love is in the air' y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas!