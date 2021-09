El 'amor' de Eda y Serkan les hace cumplir el sueño de Kiraz, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Cada tarde a las 17:45 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Revívelo desde el principio: los sábados y domingos por la tarde, 'Love is in the air' también en Divinity

Ya lo vimos en el último capítulo. Eda y Serkan son capaces de todo por su hija Kiraz. Incluso de romper esa grieta insalvable que parece separarles en esta intensa segunda temporada de 'Love is in the air'. En el anterior avance que te trajimos en exclusiva, la pareja protagonista de la serie más vista de nuestra canal fingía ser una pareja de enamorados (aunque sabemos que esto no les costó demasiado) para que su pequeña fuese aceptada en el colegio de sus sueños. Y parece que coló.

Sus amigos son lo de menos. Ahora mismo lo único que les importa es que su hija reciba la educación que se merece. Y parece que este esfuerzo interpretativo ha surtido su efecto. Un romántico baile en pareja en el que saltaron chispas y con el que cerramos el anterior episodio les ha dado la victoria. "¿Están seguros de que tienen un hijo en edad escolar? Cualquiera diría que son una pareja que acaba de enamorarse. Si este baile tuviera un nombre, ese sería amor y armonía", les ha manifestado la seleccionadora.

A pesar de que la compenetración entre sus rivales ha sido absoluta, la victoria de Eda y Serkan en esta prueba de compatibilidad ha sido absoluta. "Solo puede haber una pareja ganadora, y esa sois vosotros", les han confirmado a bombo y platillo. Los abrazos y besos que se han dedicado tras ser conscientes de su mérito no parecían tan mentira como nos estaban vendiendo.

Eda y Serkan, más cerca que nunca

¿Estamos ante el acercamiento definitivo entre los protas de 'Love is in the air? Te damos un aviso: ni se te ocurra perderte el capítulo de esta noche, a partir de las 23:15 horas. Un episodio clave con el que cerraremos un viernes que te "robará el corazón" y que irá precedido de un episodio decisivo en la recta final de 'Ömer, sueños robados' y el esperadísimo gran preestreno de 'Me robó mi vida'.

Eda y Serkan, a partir de ahora en los fines de semana de Divinity