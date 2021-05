Anıl İlter, de 'Love is in the air', se tatúa un dibujo hecho por su hija: "Siempre me quedaré como me dibujaste"

Anıl İlter es Engin, el inseparable amigo de Serkan en 'Love is in the air'

Los tatuajes se han convertido en una forma de expresión y son muchas las personas que deciden utilizar su cuerpo como un lienzo para expresar o mostrar al mundo sus sentimientos, su amor por alguien o por algo, su ideología o para rememorar acontecimientos importantes... Eso es precisamente lo que ha hecho el actor Anıl İlter, el divertido Engin de 'Love is in the air', cuyo gesto ha conmovido a sus miles de seguidores.

A través de su Instagram hemos descubierto el entrañable y tierno tatuaje que se hizo el actor hace unos meses. En el pecho, muy cerca del corazón, el intérprete turco, ha grabado en su piel un dibujo realizado por su hija Nil en el que aparecen ambos y en el que se puede leer 'Mi querido padre'. Acompañando la fotografía del tatuaje, el actor ha escrito un breve y emotivo mensaje a la pequeña, que cumplió el pasado mes de enero 9 años. "Siempre me quedaré como tú me dibujaste".

También el tatuador que ha llevado a cabo la obra ha querido dejar constancia en su perfil de Instagram del enternecedor y amoroso gesto del actor. "Creo que es hora de que el dibujo que ha estado colgando en la nevera durante años se haga tatuaje. Y creo que Anıl İlter es el papá del año".

Con una sólida carrera en televisión, donde debutó en 2008, Anıl İlter le debe buena parte de su fama a su último proyecto. Su papel de Engin en 'Love is in the air' le ha convertido en una estrella internacional. Él es el inseparable amigo de Serkan y el protagonista de la otra gran historia de amor de la serie, la que protagoniza con Piril.

