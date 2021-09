Aydan y Ayfer, a punto de arruinar la felicidad de Eda, Serkan y Kiraz, en el próximo capítulo: "Está fingiendo"

Descubrir la habitación secreta acerca de nuevo a Eda y Serkan

Eda descubre las intenciones de Aydan de pedir la custodia de Kiraz

La habitación secreta de Serkan ha supuesto un emocionante descubrimiento para Eda. "Son de todos los restaurantes a los que hemos ido y en las cajas hay regalos de cumpleaños que no te pude dar", le dice el empresario a su ex, que intenta controlarse ante el romántico gesto de su ex. "No te ilusiones Eda, no te ilusiones", se repite a si misma.

Pero aunque lo intenta, algo le empuja irremediablemente a permanecer cerca de él. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la pareja protagonizará una escena de lo más familiar mientras siguen vigilados muy de cerca por Aydan y Ayfer. La madre de Serkan y la tía de Eda seguirán conspirando y recopilando pruebas que puedan decantar la balanza a su favor en un juicio por la custodia de la pequeña Kiraz.

El casi beso de Eda y Serkan

Y tras ser descubierto, Serkan improvisa una fiesta de cumpleaños para entregarle a Eda todos esos regalos que guardaba para ella y que pida un deseo que le haga feliz. Después de soplar la vela y descubrir todas las sorpresas que se escondían en las cajas, Eda besa tiernamente a su ex en la mejilla. La tensión entre ellos es más que palpable y aunque los dos parecen desear dar un paso más, Eda da marcha atrás.

Eda descubre las intenciones de Aydan

Pero la armonía que empieza a reinar entre Eda y Serkan podría venirse abajo si Aydan se sale con la suya y logra llevar a la madre de su nieta a juicio para arrebatarle la custodia de Kiraz. Ella ya está al tanto de todo. Una indiscreción de su exsuegra le pone alerta. "¿Es necesario pedir la custodia? ¿Me vas a llevar a juicio? Había vuelto a creer en ti. ¿Por qué siempre cometo el mismo error contigo?", le dice a Serkan, que intenta explicarle que no tiene ninguna intención de separarla de la pequeña. "Nadie va a pedir la custodia. No sé qué ocurre, hay un malentendido. Solo quiero que Kiraz esté bien", le dice a Eda, que es consciente de que Aydan no se dará por vencida.

Aunque están predestinados a estar juntos, las intrigas de Aydan y Ayfer podrían provocar un duro enfrentamiento entre ellos y distanciarles definitivamente. ¿Qué pasará? ¿Podrán mantenerse al margen de las maquinaciones de sus familias?

