Eda y Serkan sellan su compromiso con un beso que lo cambiará todo, hoy en 'Love is in the air'

Ha llegado el momento. Después de disfrutar de una gran fiesta en la que Eda ha tenido, sin saberlo, su primer encuentro con el padre de Serkan, la pareja intercambiará por fin los anillos y cortarán la típica cinta roja con la que están unidos. Por fin la pareja estará oficialmente comprometida.

Sin embargo, lo que ninguno de los dos imagina es lo que ocurrirá justo después. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Eda y Serkan tendrán que complacer a sus amigos y familiares, que ajenos a que todo es una farsa, les pedirán que sellen su compromiso con un beso. "Nada de besos. Bésame en la frente", le dice la futura novia, a la que no le quedará más remedio que acceder. Este momento lo cambiará todo.

Eda reconoce sus sentimientos

La cosa se ha puesto de lo más interesante entre Eda y Serkan. Después de muchas peleas y encontronazos, todo ha empezado a cambiar. "Todo está ocurriendo tan deprisa que me mareo. Un hombre que no conozco me ha cautivado y me ha colocado en el centro de su vida arrastrándome a él", se dice Eda horas antes de oficializar su compromiso en una gran fiesta organizada por la madre del empresario.

Eda y Serkan, la pareja protagonista de 'Love is in the air'

Dicen que del amor al odio hay un paso y parece ser que a la inversa también. Y prueba de ello son Eda y Serkan. La pareja que nos ha conquistado en 'Love is in the air' no podría haber empezado su historia de peor manera. Y es que el rico empresario se convirtió en el mayor enemigo de la joven cuando arruinó su sueño de convertirse en arquitecta paisajista.