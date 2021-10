Un deseo de Kiraz cambiará las vidas de Eda y Serkan, en el próximo capítulo: "Quiero una hermanita"

Kiraz vuelve a insistir y les pide a sus padres una hermana

Eda descubre que Serkan ha vendido sus acciones

La nueva vida de Eda y Serkan podría sufrir un giro inesperado con la petición de la pequeña Kiraz. En el próximo capítulo, la pequeña, que ya lo había dejado caer su deseo, dejará las cosas claras a sus padres. "Yo quiero una hermanita. He tomado una decisión", les dirá firmemente a sus padres. ¿Qué harán los protagonistas de 'Love is in the air' ¿Harán realidad el deseo de su pequeña?

Aunque Serkan no ha querido contarle a Eda lo que ha hecho para que su proyecto siga adelante, no tardará en descubrirlo. El encuentro con Engin y Pırıl sacará a la luz que el empresario se ha deshecho de sus acciones. ¡Y su reacción será de lo más sorprendente! "Me lo dirá como quiera. Ha salvado Art Life y os la ha dejado, pues mejor para vosotros", les dice a los que fueran sus mejores amigos, a los que reprochan su ingratitud ante el gesto de Serkan. "Os he dejado Art Life limpia y sin cargas", les recuerdan.

Y tras su marcha, Eda no sabrá cómo agradecer a su marido su gesto. "Es una gran decisión y un gran sacrificio. Lo hiciste por mí y estoy abrumada", le dice a Serkan, que reconoce que era lo justo. "El proyecto del palacio era tu sueño, yo ya he cumplido la mayoría de mis sueños. Cuando estaba enfermo dejaste de lado todos mis sueños para cuidarme, ahora me toca a mí".

Serkan empieza una nueva vida

Y ya fuera de Art Life, Serkan tiene que decidir qué hacer con su futuro. Y su decisión sorprende a toda la familia. "No quiero montar otra empresa cuando puedo pasars más tiempo con vosotras en este momento. Ahora quiero intentar algo nuevo, lo que sea menos arquitectura. Ya sé lo que haré, he tomado una decisión. Daré clases de arquitectura en la facultad", les dice a todos.

