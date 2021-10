Eda advierte a Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "No le envíes nada"

Serkan controla todo lo que hace su mujer y logra desesperarla

Ayfer y Melo están convencidas de que Eda sufre una depresión

Las atenciones de Serkan y su obsesión por controlar todo lo que come, bebe o hace están llevando a Eda al límite. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la pareja tendrá un nuevo desencuentro por la actitud del empresario, que tras enterarse de que va a ser padre de nuevo ha perdido por completo el norte. Eda, cansada y molesta con esa actitud, le dejará las cosas claras. "¿Has vuelto a mandarle un correo al médico en mitad de la noche? ¿Quieres volverme loca? A partir de ahora no le envíes nada sin decírmelo", le dirá a su marido, que no parece que se vaya a dar por vencido tan fácilmente. "Ya buscaré otro médico". ¿Acabará esto con la paciencia de Eda?

La confusa conversación de Ayfer y Serkan

Mientras ellos intentan llegar a un acuerdo sobre cómo afrontar esta nueva etapa, Ayfer y Melo siguen preocupadas por la supuesta depresión que está atravesando Eda por lo que se presentan en su casa para saber cómo está la situación. ¡Y todo se lía muchísimo más!

La conversación de Ayfer con su yerno provocará una hilarante situación que ni el propio Serkan comprenderá. "Se queda dormida, llora... Sé lo que le pasa. Lo vi enseguida pero me ha pillado con la guardia baja. Lo que importa es como se sienta Eda. Debe sacarlo fuera", le dice a Serkan, que, confuso, intenta tranquilizar a su tía. "No hay nada de lo que preocuparse. Está sana. El médico dijo que teníamos que esperar, unos siete meses y tiene que mantenerlo en secreto por el bien del proceso. La salud de Eda es lo más importante hay que vigilar lo que come y lo que bebe y sobre todo hay que estar pendiente del estado de ánimo. La familia está creciendo, tenemos que adaptarnos al proceso", dice Serkan.

Aydan, desesperada se reúne con Kerem

Pero Ayfer y Melo no son las únicas que están muy preocupadas. Aydan está muy preocupada por el supuesto embarazo de Pina. La situación es desesperada, que finalmente decide hablar con Kerem. ¡Y su respuesta la dejará sin palabras! "Construimos esto juntos y no queremos que desaparezca. Si Pina no se rinde yo tampoco lo haré. ¿Por qué vamos a casarnos? Somos muy jóvenes. ¿Quiere que nos casemos? Nosotros solo nos estamos divirtiendo", le dice a Aydan, que se vuelve todavía más loca con su respuesta.

¡Menuda se ha organizado! La confusión de los bolsos de Pina y Eda ha provocado un enredo enorme en el que nadie entiende nada. ¿Se descubrirá la verdad? ¿Tendrán fianlmente que confesar Eda y Serkan que están esperando un bebé? Si quieres saber qué ocurre, no puedes perderte los próximos capítulos de 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity.

