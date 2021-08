Eda decide alejarse de Serkan, que se alía con Deniz para impedirlo, en el próximo capítulo: "Si se va, me iré"

Serkan decepcionará a Eda cuando le dice que no quiere tener hijos

Eda le pedirá a Deniz que no le diga nada a Serkan pero ella le traiciona

No ha podido aguantar más la presión. La situación con Serkan es insostenible y Eda ya se ha dado cuenta de que no puede cambiar al empresario. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', tras muchas dudas, Eda decidirá dejar el proyecto del hotel y alejarse. Pero no será capaz de decírselo a la cara. Solo la señora Deniz sabrá sus intenciones y, pese a la petición expresa de la florista de que no le cuente nada, ella revelará su secreto y se convertirá en la mejor aliada del empresario. "Entre los dos tenemos que evitar que Eda se vaya, porque si ella se va me iré yo también".

La pregunta de Eda que acaba con la posibile reconciliación

Tras todo lo sucedido, Eda y Serkan se presentan en la cena homenaje al empresario que ha organizado Deniz y la florista se llevará un gran susto con la ocurrencia que ha tenido la dueña del hotel. Cuando los camareros le saludan con la careta del empresario, Eda se desmaya. Por supuesto, su ex no se separará de ella ni un minuto hasta que se recupere. "Eres tú el que me estresa. Alteras mi equilibrio. Cuando no estás no me pasa", le dice al empresario que la acompaña cogiéndola del brazo.

Lo que no imagina ninguno de los dos es que justo en ese corto paseo, volverán al pasado, al día en el que lanzaron su mensaje en una botella. De camino a la cena, descubren el mensaje de alguien y parece escrito expresamente para ellos. "Durante mucho tiempo he estado lejos de ti. Por mucho que lo he intentado no te he olvidado, no he sido capaz. ¿Cómo se olvida un amor que han sentido todas las células de tu cuerpo? Con los años he aprendido una cosa, el amor no es como en los cuentos de hadas. El amor duele, el amor te hace sufrir y te vuelve loco pero si vuelve a ti, lo olvidas todo y vuelves a intentarlo. Vuelves a esperar. El amor no es ciencia más bien es esperanza. Por favor, no pierdas la esperanza. Y si esto es un error, entonces erraremos juntos. Si nos quemamos, será juntos. Quédate conmigo", pone en la nota que lee Serkan. "Esto es el destino. ¿Tú crees en el destino?"

Emocionada tras conocer el contenido del mensaje y conociendo el deseo de Serkan de darse una nueva oportunidad, le hace una pregunta que será decisiva para el futuro de la pareja. "Supongamos que hemos decidido volver a estar juntos, que decidimos luchar por este amor. Si yo algún día quisiera tener hijos, ¿qué harías?", le pregunta a Serkan.

Y la respuesta supondrá un duro mazazo para ella. "Eda, nos tenemos el uno al otro. No necesitamos un hijo. No necesitamos nada más", le dice el empresario, que dolida vuelve a zanjar su historia. "Era una pregunta ridícula. Olvídala. Como te dije, todo terminó entre nosotros", le dice al empresario, al que reconoce que también ella cometió errores. "Lo siento"

El reencuentro de Serkan y Kiraz

Pero mientras Eda se plantea seriamente la posibilidad de alejarse de Serkan para siempre, los encuentros entre padre e hija se siguen sucediendo. Y este marcará un antes y un después en la relación que mantienen. Después de aconsejar a la niña que sea valiente y afronte los problemas, Kiraz se hará un hueco en su corazón. "Tú me has enseñado a ser valiente Serkan Bolat, eres mi héroe", le dice mientras le abraza tiernamente. Y ese abrazo lo cambiará todo porque pese a la advertencia de que no abrace a extraños que le hace su padre, parece que la pequeña intuye algo. "¿Tú eres un extraños Serkan Bolat?"

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

