Eda, asustada con la reacción de Serkan a su embarazo, en el próximo capítulo: "No hay que exagerar"

Eda y Serkan serán papás por segunda vez

Kemal le pide matrimonio a Aydan

Eda y Serkan te esperan a las 18:30 horas, en Divinity

¡Eda y Serkan van a ser padres de nuevo! Después de unos días un tanto extraños, el médico le ha confirmado a la florista que está embarazada. "Espero que no pienses que vas a poder vivir tranquilo porque pronto esta casa va a ser muy ruidosa", así le ha dicho a su marido que será papá de nuevo.

En el próximo capítulo de 'Love is in the air' seremos testigos de la reacción del empresario. Una reacción que asustará a su mujer. "Cuando creía que ya no podía ser más feliz tendremos otro hijo. Quiero arrancarme el corazón y dártelo. Te adoro. No te voy a dejar sola en este embarazo. Lo haremos todo juntos. Tengo que ocuparme más de ti", le dirá a Eda, que empezará a pensar que este embarazo va a resultar agotador. "Me estás asuntando, no hay necesidad de exagerar".

Eda logra que Serkan, Engin y Pırıl se reconcilien

Pese a que Serkan ha ayudado a Engin y Pırıl, la situación del matrimonio sigue siendo dramática. "Nos ha salvado hoy con esto y se lo agradezco pero, ¿y mañana y pasado mañana? No podemos llamar a Serkan siempre que haya problemas. Cuando se fue Serkan también perdimos el entusiasmo", le dicen a Eda, que no tardará en encontrar la solución perfecta. "No necesitáis contratar a alguien para crecer, necesitáis volver a empezar. Tengo una idea".

Sin embargo, su plan volverá a traerle problemas con Serkan. "Me parece que estabas enamorada del Serkan Bolat arquitecto y que el académico no te interesa mucho", le dice el empresario cuando le insiste en que hagan las paces. Su reacción no gustará a Eda, que pese a todo seguirá actuando a sus espaldas y le obligará a regresar a la oficina.

Lo que encuentra Serkan en Art Life le produce gran desconsuelo. "¿Qué habéis hecho? ¿Habéis cerrado Art Life? Yo no lo hice por egoísmo. Sabéis lo que significaba para mí. Yo tuve que hacer lo que hice por vosotros y para salvar la empresa. No teníais que acabar con ella", les dice a sus amigos sin imaginar la sorpresa que le tienen preparada. "Hemos vendido nuestras acciones. Art Life ya no nos pertenece. El crecimiento de la empresa no nos ha hecho bien. Qué sentido tiene seguir sin ti. Pero, tenemos un plan. Cuando empezamos aquí lo hicimos solo con tres sillas y ahora estamos otra vez los tres, con tres sillas como en los viejos tiempo. Ahora dejamos de lado la ambición. Volvamos a empezar. ¿Te apuntas?", le dice Pırıl, que también le anunciará que Eda formará parte de su equipo.

Kemal le pide matrimonio a Aydan

Después de cinco años juntos y justo cuando Aydan está pasando uno de sus momentos más difíciles, Kemal la soprenden con una proposición de matrimonio con la ayuda de Seyfi. "Querida mía, mi dulcec Aydan, amor de mi vida, madre de mi hijo, eres muy especial, ¿quieres casarte conmigo?", le dice a Aydan, que no puede rechazar su proposición.

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

La historia de amor de Eda y Serkan no para de darnos sorpresas. Después de que una emocionante boda y después de que el empresario empezara una nueva vida como docente, ahora llega un nuevo bebé. ¿Cómo afrontará la pareja este nuevo embarazo? Si quieres descubrir qué ocurre con los protagonistas de la serie de moda, no faltes a tu cita. De lunes a viernes a las 18:30 horas, los nuevos capítulos en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS