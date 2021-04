Eda cede al chantaje de su abuela para salvar a Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Hablemos"

El martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air', en Telecinco

La situación se ha complicado para Eda y Serkan. Semiha Yıldırım ha cumplido y el empresario está en el calabozo lo que provocará un giro totalmente inesperado que podría cambiar el futuro de la pareja. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la florista, que está convencida de que su abuela es la responsable de la detención, podría ceder a la presión y alejarse definitivamente del amor de su vida para salvarle. "¿Qué es lo que quieres? Hablemos", le dirá. ¿Aceptará las condiciones que le imponga?

La detención de Serkan

Semiha Yıldırım es una mujer vengativa y controladora que pretende hacer con su nieta lo que no pudo hacer con su hijo. Incapaz de asimilar que la esté tan cerca de Serkan Bolat, la abuela de la florista pasa a la acción inmediatamente. En plena fiesta de Navidad y justo cuando el empresario está pidiendo una nueva oportunidad a la joven, la policía entra en escena para detenerle.

Balca, la aliada perfecta de Semiha Yıldırım

Pero Semiha Yıldırım no estará sola en su guerra para separar a Eda y Serkan. Balca, por su interés en el empresario, se ha convertido en la aliada perfecta. "Deberías usar tus garras cuando peleas por el hombre que amas porque de lo contrario conseguirán arrebatarte al amor de tu vida", le dirá la abuela. Y dicho y hecho. Horas antes de la fiesta en la que se produce la detención, Balca pasa a la acción y le tiende una trampa al empresario. ¿Qué pretende?

