¡Cómo está la cosa! La relación de Eda y Serkan se ha puesto patas arriba. En los dos últimos capítulo de 'Love is in the air' todo ha saltado por los aires y la situación se ha complicado con la noticia bomba del compromiso de Eda. ¡Se ha comprometido con Deniz!

Pero tranquilos. Todo es un paripé. Convencida de que a Serkan solo le hace falta un empujón para que la recuerde (a punto estuvo de hacerlo durante su escapada con amigos), Eda ha puesto en marcha su plan. Un golpe de efecto que deja totalmente en shock a más de uno y que podría traer inesperadas consecuencias. En el próximo episodio, la florista intentará tranquilizar a su tía y le revelará su gran secreto. "Es lo único que se me ocurrió para recuperar a Serkan. Ya verás como todo sale bien", le dirá a su tía.

Sin embargo, las cosas podrían no ser tan sencillas como se las ha imaginado Eda. El empresario sigue en sus trece y se niega a dar marcha atrás en su decisión. "Eda está con Deniz y yo estoy con Selin. Es lo que hay. No me saques más el tema, no le des más vuelta y no te metas en mi vida", le dirá a su madre.

Serkan se compromete con Selin

Pero Eda no ha sido la primera en dar ese paso. Antes que ella lo hizo Serkan. Tras su trágico accidente y empujado por las circunstancias (y las maquinaciones de su ex), el empresario ha pedido matrimonio a Selin para desesperación de Eda, que ve como sus esperanzas de que su exprometido recuerde su gran historia de amor se esfuman.

Tras un giro totalmente inesperado en la historia de amor de Eda y Serkan después del accidente del empresario, la situación se ha complicado entre las pareja del momento. Los fans están en un sinvivir. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Logrará Eda hacer que Serkan recupere la memoria?

