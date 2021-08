Eda confunde a Serkan tras su beso, en el próximo capítulo: "Soy yo quien toma las decisiones"

Eda le devolverá el beso a Serkan pero le mandará un mensaje confuso

Aydan descubre que Kiraz es hija de Serkan

Los capítulos de estreno de la segunda temporada de 'Love is in the air', de lunes a viernes a las 17:45 horas

¡Ha pasado! Cinco años después de romper su relación, Eda y Serkan se han besado. Tras descubrir que Eda aún guardaba la púa que le regaló en una de sus primeras citas, Serkan ha tendido una trampa a la que fuera su novia para hablar con ella. "Dime la verdad. Dime que no me has olvidado. Eda, todavía te quiero. Si me dices la verdad te dejaré ir", le dice a Serkan, que intenta justificar lo que le llevó a comportarse de una forma tan tirana con ella. "Estoy enamorado de ti. Estuve a punto de morir y estaba muy confuso. No sabía qué hacer ni cómo hacerlo. No quería arrastrarte conmigo a ese agujero pero siempre te he amado", le dice a la joven, a la que sorprenderá con un beso, que ella, pese a su enfado, le devolverá.

¿Qué pasará tras ese beso? En el próximo capítulo de 'Love is in the air' veremos la reacción de Eda tras besar al empresario y le envía un mensaje confuso. "No eres tú quien toma las decisiones, esta vez soy yo", le dirá Eda al empresario, que no sabe qué ha querido decir su ex. ¿Está abriendo Eda una puerta a la reconciliación?

Aydan descubre la verdad sobre Kiraz

Todo está a punto de saltar por los aires. Aydan ata cabos. "¿Y si todo resultara ser verdad? ¿Y si están jugando con nuestra familia? ¿Y si no hemos podido ver la verdad? ¿Y si la hija de Melo es en realidad de Eda?", dice Aydan, que no tarda en darse cuenta de que Serkan es su padre, por lo que la pequeña es su nieta.

Kiraz sigue dejando pistas sobre su identidad

Mientras su madre se empeña en mantener a salvo su secreto y aunque Aydan ya ha descubierto la verdad, la pequeña Kiraz sigue dejando pistas sobre su verdadera identidad. Después de demostrar que su talento para la construcción y de confesar a Serkan que es alérgica a las fresas y que su madre no trabaja en el café sino que es una jefa, ahora la pequeña colocará en una situación complicada a Pırıl al llamarla por su nombre, preguntarle si recuerda sus naves espaciales y decir que Melo es su madre de mentira delante de Engin, que empieza a sospechar que le están ocultando algo. ¿Por qué parece que la conoce?

Los planes de Aydan y Ayfer

La madre de Serkan y la tía de Eda tienen sus propios planes. Lo mejor para ellos es que rehagan sus vidas y tienen a las personas adecuadas. Por un lado Aydan, que está segura de que a Burak le gusta Eda, cree que la señora Deniz puede ser la mujer que le haga olvidar a la florista mientras que Ayfer cree que Burak es la persona que puede hacer feliz a su sobrina. "En realidad hace tiempo que son una familia", le dice a Melo.

