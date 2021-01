Eda ha conquistado a Serkan: el empresario no puede disimular sus sentimientos en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Algo está pasando. Eda y Serkan ya no son los mismos que hicieron un pacto interesado y acordaron un matrimonio de conveniencia. Apenas han pasado unos días y las cosas ya no son igual. Las miradas, la complicidad, los gestos... Todo les delata. ¡Y si no que se lo digan a Serkan! En el próximo capítulo de 'Love is in the air', el empresario no puede negar que Eda ha empezado a conquistarle. Su espontaneidad y su alegría le tienen absolutamente cautivado.