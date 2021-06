La decepción de Eda, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "No puedes hacer eso"

Serkan reconoce que besó a Eda porque creía que así recordaría

¡La ha besado! El último capítulo de 'Love is in the air' regalaba a los seguidores el momentazo que llevaban semanas esperando. Serkan buscaba respuestas y lo hacía de forma contundente: besando a Eda. Por un momento, todo parecía volver a colocarse en su sitio. "¿Te acuerdas verdad?", le dirá Eda en el próximo episodio. Desafortunadamente, la respuesta de Serkan le romperá el corazón a Eda. "No, no me acuerdo. Pensé que besándote quizá recordaría algo", le confesará.

Pero la de Serkan no será la única decepción que suframos en el próximo capítulo. Ceren, totalmente fuera de sí, traicionará a Eda y le confesará al empresario sus planes. "Eda y Deniz te están engañando. Cree que si te pone celoso volverás con ella. Además, intenta separaros a Selin y a ti. Hará lo que haga falta para conseguir lo que quiere. Se cree más importante que el resto de los demás, cree que su vida es más importante que la del resto del mundo", le dirá antes de que se produzca su encuentro con Eda en el restaurante.

Serkan, irremediablemente atraído por Eda

Pero aunque sigue sin recordar más que algunas frases y algunas imágenes sin sentido en su cabeza, lo cierto es que Serkan no puede olvidar a Eda. "No me la saco de la cabeza y cuando la tengo cerca su perfume me vuelve loco y me hace recordar cosas del pasado", dice el empresario, que cada día que pasa está más confundido sobre lo que pasó con la florista en el pasado. "No sé si los recuerdos son reales o no, quizá la mente me está jugando una mala pasada y estoy equivocado. Es una agonía y cada día es peor", le dice a Engin, que le invita dar un paso al frente y descubrir quién es realmente Eda para él.

Nada está saliendo como Eda hubiera deseado y las cosas se siguen complicando. La confesión de Ceren puede traer nuevos problemas a la florista y alejarla más de Serkan. ¿Logrará hacer que el empresario recuerde?

