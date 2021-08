Eda se enfrenta a una importante decisión sobre Serkan, en el próximo capítulo: "Sería una huida"

Burak le ofrece una casa lejos de Estambul para que se quede con Kiraz

Eda tendrá que decidir si contarle o no la verdad a Serkan

Todo se ha complicado y Eda debe tomar una decisión importante sobre su futuro. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la florista tendrá que reflexionar sobre si contar la verdad y darle una oportunidad a Serkan para que sea el padre de Kiraz o marcharse lejos. Burak le ha tendido la mano pero aceptar esta oferta podría provocar un nuevo problema con su amigo. "Sería una huida y yo no siento nada por Burak", les aclarará a su tía y a Melo, que parece muy afectada con la posibilidad de que Eda y el primo de la señora Deniz se conviertan en una familia.

Serkan se enfrenta, sin saberlo, a la prueba de Eda

Después de llegar a Estambul y regresar a la casa en la que compartió su vida con Serkan, Eda empieza a ponerse nerviosa. Las cosas podrían complicarse y Eda llama a Melo que le propone dejar a solas al empresario con Kiraz. Pero las cosas no son como esperaba. La niña logra sacarle de sus casillas cuando en plena conversación con un cliente, garabatea el proyecto, se sube encima e interrumpe constantemente. "¿Puedes irte?", dice mientras Eda contempla la escena y se percata de que Serkan no quiere un niño revoloteando a su alrededor, lo que parece hacer inviable contarle la verdad.

El comportamiento de su ex unido al malestar que muestra su hija parecen dejar las cosas claras. "Serkan Bolat no me ha tratado muy bien. Le he hecho un dibujo, una casa voladora", dice a su madre que ve cómo su ex coge el regalo de la niña y lo dobla sin mirarlo. Dolida, ya no aguantará más. "Quiero irme de aquí", le dice muy enfadada al empresario, a quien le pide que cuide de Kiraz durante cinco minutos mientras ella atiende a los italianos. Y la pequeña vuelve a conseguirlo. Serkan no puede más. "Esta pequeña tal vez sea la persona más testaruda del mundo. Se nota que ha pasado mucho tiempo contigo", le dice a Eda, que empieza a ver la situación de otro modo cuando descubre que Serkan ha cancelado su reunión para quedarse con la niña.

La propuesta de Burak

Después de su encuentro con Serkan, Eda se da cuenta de que la situación se ha vuelto insostenible y se sincera con Burak. "Pienso que ya que Serkan no se va, debería coger a mi hija y alejarme", le dice al joven, que le ofrece una casa para irse allí hasta que Serkan se vuelva a Estambul. Sin embargo, pese a lo difícil de la situación, Eda busca excusas para poner tierra de por medio entre Serkan y ella. "Hay muchas cosas que me atan aquí como el proyecto del hotel", dice la florista, que no parece que estar dispuesta a huir.

La historia de Eda y Serkan, en Divinity

