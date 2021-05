Eda no pierde la esperanza, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Sé que Serkan va a volver"

Cada martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son Eda y Serkan en 'Love is in the air'

Apenas dos meses después del accidente todo ha cambiado en la vida de Eda. Destrozada tras lo ocurrido, la florista ha ocupado el lugar de Serkan en la empresa y se ha convertido en una empresaria de éxito. Sin embargo, su historia de amor sigue muy presente en su vida.

En el próximo capítulo de 'Love is in the air', comunicará a sus amigos sus intenciones. Y es que, pese a la desaparición de Serkan y a la falta de pistas, Eda no pierde la esperanza. "Solo quiero dedicarme a mi verdadera pasión. No tengo intención de dirigir esta empresa, mi estancia aquí es solo temporal. Estaré aquí hasta que vuelva Serkan. Sé que va a volver".

Lo que no imagina Eda es que el hombre con el que se iba a casar no está perdido ni desesperado ni parece ansioso por regresar a Estambul y retomar su vida. Serkan ha cambiado. En una casita en medio del bosque y en compañía de Selin, el empresario parece haber empezado de cero y no recordar sus planes de futuro con la florista. ¿Qué es lo que está pasando?

El accidente de Serkan

Faltaban apenas unas horas para su boda con Serkan cuando la tragedia volvía a golpear duramente a Eda. Años después de perder a sus padres en un accidente, la florista se enfrentaba al momento más duro de su vida. El accidente aéreo del hombre con el que estaba a punto de casarse. Pero, ¿por qué Serkan tuvo que viajar de forma tan urgente a Italia el mismo día que iba a casarse?

La historia de amor de Eda y Serkan, en Mediaset

¿Qué pasará ahora entre Eda y Serkan? ¿Volverán a estar juntos después del trágico accidente de avión que les ha separado? La historia de amor de la pareja del momento está en un punto crítico y los fans están en un sinvivir. Como en Mediaset sabemos que estáis deseando saber qué ocurrirá entre ellos, no podéis faltar a la próxima cita. Mañana a las 23:00 horas en Telecinco podrás ver el próximo capítulo de estreno de la serie del momento. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, la pareja del momento te espera en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS