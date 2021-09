Kiraz llaman papá a Serkan por primera vez

Aydan sospecha que Kemal es el padre de Serkan

Después del susto que han sufrido con la reacción alérgica de Kiraz, Eda y Serkan tienen tiempo de hablar tranquilamente. Y la florista vuelve a confesarse con su ex. "Tenía mucho miedo de que ocurriera algo. Me alegro de que estuvieras. Antes cuando pasaba esto me sentía muy sola", le dirá a Serkan en el próximo capítulo de 'Love is in the air'.

Las palabras de Eda harán que el empresario se venga arriba y piense en un futuro al lado de Eda. "Ahora no estás sola. Estamos juntos y afrontaremos juntos los problemas. Estoy pensando en qué pasará cuando Kiraz tenga 25 años, esa edad en la que salen y van a bares. Nosotros también iremos y bailaremos en un rincón. Se sentirá un poco incómoda pero así estaremos con ella", le dirá a la madre de la pequeña, que inmediatamente le para los pies. "No hagas planes de futuro. Los dos cuidaremos de nuestra hija como personas civilizadas y nada más", dirá Eda a su ex, que tendrá que intenta respetar esta postura. "Ya no voy a soñar más, me guardaré eso para mí. Debemos llegar a un acuerdo, tomar decisiones juntos, tenemos que hablarlo todo y ser capaces de tomar una decisión. No voy a hacerme ilusiones".

Sin embargo, una cosa es lo que le dice a Eda y otra muy difernte lo que hace. Nada más pronunciar estas palabras llegarán a casa de Eda los chicos de la mudanza. Varias maletas, la cinta de correr, el equipo de deporte... Serkan piensa instalarse y parece que no se va a conformar con un par de semanas, lo que provoca que Eda estalle. "Me las vas a pagar Serkan Bolat".

Kiraz llama por primera vez papá a Serkan

Pero antes de llegar a este momento, la pareja ha sufrido uno de los momentos más dramáticos de sus vidas cuando la pequeña ha ingerido un pastel de fresa y ha caído desplomada, en presencia de toda la familia, que estaba reunida con la psicóloga intentando llegar a un acuerdo sobre cómo afrontar la nueva situación familiar. Sin embargo, no han podido llegar a un acuerdo a causa del incidente. Sobresaltados, la han llevado al hospital donde les han informado que ha sufrido un shock anafiláctico a causa de la alergia.

Ya en el hospital, cuando por fin pueden pasar a ver a la niña, Serkan está desolado. "¿Cómo he podido cometer ese error? Tú la has criado hasta ahora, entro yo en su vida y le ocurre esto a los pocos días. ¿Cómo voy a olvidar algo así? Si le pasa algo no me lo perdonaré", le dice a Eda, que intenta tranquilizarle. "Estas cosas pasan. No tienes que ser el padre perfecto, solo estar con nosotras", le dice minutos antes de que el empresario viva el momento más emotivo de su vida cuando Kiraz le llama papá por primera vez. "Estáis los dos aquí, a mi lado. Me alegro de que volvieras del espacio. Ahora estás aquí, papá."

Kemal, ¿el padre de Serkan?

El shock anafiláctico sufrido por Kiraz podría haber sacado a la luz un secreto totalmente inesperado. Minutos después de que el empresario entrara en la habitación de su hija, Kemal, el novio de Aydan, ha llegado al hospital y ha desvelado un dato que ha hecho saltar todas las alarmas. "Ya ha pasado. También me pasó cuando era pequeño. Me hospitalizaron porque soy alérgico a las fresas", ha dicho antes la mirada sorprendida de Aydan, que ha empezado a echar cuentas. Y todo cuadra. ¿Puede que Serkan sea fruto de esa noche loca que recordaron el otro día? Mientras esperamos a que se aclare este entuerto, lo que sí ha descubierto Serkan es que su madre le ha mentido y mantiene una relación con Kemal desde hace años.

La decisión de Melo y las sospechas de Pırıl

Por otro lado, Eda habla con Melo tras conocer que han decidido marcharse del hotel y empezar de cero en otro restaurante. "Estoy harta de este sitio", le dice a Eda, que no cree que ni una palabra. "¿Cuál es el motivo de tu tristeza?" Y no se equivoca. Melo acaba confesando que se ha enamorado de Burak, que se besaron y que él no recuerda nada. "Lo que él siente no lo sabemos así has hecho bien en alejarte de él. Es posible que así te valore más. Si no es así, él se lo pierde", le dirá a su amiga.

Por su parte, Pırıl sigue preocupada por su relación con Engin y está convencida de que le es infiel. "Te pasa algo, ¿Qué has estado haciendo todo el día en casa? Basta ya. ¿Qué me estás ocultando? No dices la verdad", le dice a Engin que se hace la víctima para poder escapar de esa situación.

