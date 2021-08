Y no se equivoca. Püren está dispuesta a hacer lo que sea necesario para pasar más tiempo con el empresario y si eso supone cambiar el guion para seguir grabando con él, lo hará. Ayudada por su asistente, la conocida actriz obliga al director a añadir una nueva escena que le permita estar cerca de Serkan, al que además sorprenderá durante la cena, lo que enfurece aún más a Eda. "Esa tía nos va a traer muchos problemas. Recuerda mis palabras", le dice Eda, que no imagina la sorpresa que se encontrará cuando lleguen a la oficina después de, supuestamente, terminar el rodaje.

Eda y Serkan están a punto de cerrar una primera etapa en su historia de amor. Esta tarde a partir de las 17:45 horas, 'Love is in the air' pone fin a la primera temporada de la serie con un final que nos dejará muchas incógnitas. Pero tranquilos. En Divinity sabemos que los fans no podéis esperar para descubrir que les deparará el futuro a la pareja y por eso el estreno de la segunda temporada es inminente. A partir del lunes a las 17:45 horas, disfruta de los nuevos capítulos en Divinity. ¿Te lo vas a perder?