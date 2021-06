Eda lleva al límite a Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Me distraes mucho"

Deniz y Eda siguen adelante con los preparativos de su boda

La cuenta atrás ha comenzado. Apenas quedan unos días para que Eda y Deniz se den el sí quiero y se cierre así para siempre su historia con Serkan. Pero la florista no está dispuesta a rendirse y mientras quede una mínima esperanza seguirá adelante con su plan. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', volverá a llevar a Serkan al límite provocando un nuevo enfrentamiento por los preparativos de su inminente boda. "Cualquiera cometería un error en un ambiente tan caótico como este. Llevo semanas diciéndote que esto parece un circo. Me distraes mucho", le dirá a Eda.

Serkan, cada vez más lejos de Selin

Aunque sigue sin recordar el año que vivió junto a Eda, el corazón de Serkan no ha olvidado. El empresario no puede disimular sus celos cuando Deniz aparece en escena y su relación con Selin es cada vez más tensa. "No tengo que darte explicaciones", le dirá a su prometida cuando ella le monta un numerito tras la portada que ha protagonizado junto a Eda.

El gran error de Eda

Mientras Serkan está cada vez más confuso, Eda está cada vez más desesperada. Decepcionada porque ninguno de sus planes funciona y que el empresario sigue sin recordar, decide ir un paso más allá. Consciente de que su exprometido sospecha que su compromiso no es real, la única opción es casarse con Deniz de verdad. "Tengo que intentarlo. Es su última oportunidad y ahora lo sabe. Si pasa el tren no podrá recuperarme nunca más. Si con esto no recupera la memoria cerraré este capítulo", le dice a su amiga sin imaginar que ese paso podría convertirse en el motivo que la aleje definitivamente de Serkan.

Eda y Serkan están en un momento crítico. La pérdida de memoria de Serkan y su confesión, la decisión de Eda sobre su boda con Deniz, la intromisión de Selin y sus maldades... Todo se ha complicado demasiado y los protagonistas de 'Love is in the air' lo tienen cada vez más difícil. ¿Qué pasará entre ellos?

