Eda no renuncia a Serkan y se enfrentará a su abuela, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "La acorralaré"

El martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air', en Telecinco

De lunes a viernes a las 17:45 y a las 21:55 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de 'Love is in the air'

Eda ha cedido. Después de ver en peligro a Serkan y su familia, la florista ha roto con el empresario en un tenso encuentro que ha acabado con los dos absolutamente destrozados. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', tras el tenso reencuentro con su abuela, que ya le deja claras sus intenciones con el príncipe, Eda desvelará a sus amigas sus verdaderas intenciones. ¡No tiene intención de renunciar a Serkan! "Voy a acatar sus reglas, las voy a seguir y descubriré su punto débil y la acorralaré como ella me acorrala a mí. Seré muy amable. Así la distraeré y lo encontraré. Así tendrá que dejarnos tranquilos a Serkan y a mí", les contará a a sus amigas.

La ruptura de Eda y Serkan

Con su abuela dispuesta a todo para apartarla de Serkan, a Eda no le ha quedado más remedio que romper con el empresario. Y lo ha hecho siguiendo las instrucciones de su abuela. De la forma más cruel posible y recordándole que su familia fue la responsable de la muerte de sus padres. "Mi abuela me ha recordado lo que significa estar contigo. Cada vez que te miro veo las miradas acusadoras de mis padres y mis heridas vuelven a sangrar", le ha dicho al empresario.

El príncipe Seymen tiene planes de futuro con Eda... y son inquietantes

Pero la abuela de Eda no parece conformarse con separar a la pareja. Sus planes van mucho más lejos. Semiha quiere asegurarse de que su nieta no volverá con el empresario y le ha buscado al hombre que ella considera a su altura. Coincidiendo con la ruptura de la pareja, ha entrado en escena un nuevo personaje, el príncipe Seymen. Un hombre de la realeza que, aunque apenas acaba de conocerla, ya tiene planes de futuro con la florista. ¿Qué pensará Eda al respecto? ¿Qué intenciones oculta Seymen?

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado al público. Millones de espectadores están deseando descubrir qué ocurre entre la pareja protagonista de la serie de moda. ¿Qué pasará tras la aparición del príncipe Seymen? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita de los martes. A las 23:00 horas en Telecinco podrás disfrutar de los nuevos capítulos de estreno en Telecinco. Además, si esta cita te sabe a poco, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 21:55 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS