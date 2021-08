Serkan ya ha conocido a la pequeña pero no sabe que es hija de Eda

En el primer capítulo de la segunda temporada se ha producido el esperado reencuentro de Eda y Serkan

Han pasado cinco años desde que Eda y Serkan ser vieran por última vez. No sabemos qué es lo que pasó después de que la florista encontrara los informes médicos pero lo cierto es que lo que parecía un amor eterno acabó rompiéndose y cada uno empezó de cero por su lado. Lo que no imaginaban ninguno de los dos es que la vida acabaría juntándolos en un nuevo proyecto. La reforma de un hotel provoca el esperado reencuentro.

Tras el impacto de volver a encontrarse frente a frente, Eda volverá a poner los pies en el suelo y se dará cuenta de que ese acercamiento casual puede volver a poner patas arriba su vida. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la florista perderá los nervios ante la posibilidad de que Serkan descubra el secreto que lleva ocultando cinco años: su hija, Kiraz, la nueva gran protagonista de esta historia de amor. Desesperada, intentará ocultarla y mantenerla lejos del empresario. "Me voy a volver loca, ¿qué hago ahora", dirá después de aceptar una cita con el que fuera su novio.

Serkan conoce a la pequeña Kiraz

Lo que no sabe Eda es que sus esfuerzos por evitar el encuentro de su hija y Serkan son en vano. La pequeña ya ha conocido a Serkan, que a punto ha estado de atropellarla cuando ha salido de un camino del bosque en el que recogía moras. ¡Y la pequeña Kiraz no nos ha podido recordar más a su madre! El primer encuentro con el empresario nos ha recordado mucho al primero que tuvo su madre con él. Igual que Eda, la pequeña le ha llevado al límite pero a él no le ha quedado más remedio que ceder ante el desparpajo y el carácter de esa niña de apenas cinco años.

La espera ha sido corta. La segunda temporada de 'Love is in the air' ya está aquí. Y el comienzo no ha podido ser más intenso. Cinco años después de que Eda descubriera que su novio le había ocultado que tenía un tumor cerebral, la pareja se reencuentra. Y esta vez es Eda la que tiene un gran secreto. ¿Qué pasará a partir de ahora entre ellos?¿Cómo reaccionará Serkan cuando descubra quién es realmente Kiraz?

