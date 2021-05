El próximo martes, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Lo tenía todo calculado y le ha salido a la perfección. Selin se ha salido con la suya y Serkan, en medio de la confusión tras el beso de Eda, le ha pedido matrimonio. Y claro, como era de esperar, ni se lo ha pensado. Ahí, frente a Eda y sin importarle si Serkan vuelve o no a recordar, le ha d icho que sí. ¡Boda a la vista de nuevo en 'Love is in the air! (O no).

Con este panorama, a Eda solo le quedará una opción en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. Destrozada por el compromiso del que hace tan solo dos meses iba a ser su marido, la florista toma la decisión más difícil. "Ya que me ha olvidado, voy a borrarle de mi vida. Voy a hacerlo. Esto no es algo contra lo que pueda luchar. Me ha olvidado y jamás le recuperaré", les dirá a sus amigos. ¿Lo conseguirá?

Y mientras ella se empeña en olvidarle, Selin seguirá haciendo de las suyas y no dudará en enfrentarse a la madre de Serkan para defender su nueva oportunidad con el empresario. "El cerebro prefiere guardar los recuerdos que más seguridad le dan".

El reencuentro de Eda y Serkan

El accidente lo ha cambiado todo y ha arruinado los planes de futuro de Eda. Dos meses después de la tragedia, Serkan ha regresado pero ya no es el mismo. El último año de su vida se ha borrado por completo y Eda no es ni siquiera un vago recuerdo. La florista ha desaparecido de sus recuerdos y de su corazón, lo que provoca una tragedia aún mayor si cabe para ella. "Esta es la primera vez que te veo. Cuando me desperté solo recordé que Selin era mi novia. Para mí eres una desconocida", le dice a su ya exprometida.

La decisión de Serkan

Aprovechando la amnesia de Serkan, Selin ha sabido jugar muy bien sus cartas. La exnovia del empresario ha colocado las fichas a su antojo y ha empezado una nueva partida. Una partida en la que ha convertido a Eda en la malvada de la historia. "Bajo la apariencia de chica dulce y encantadora se esconde una manipuladora terrible. Te convirtió en alguien que no eres. Yo no pude hacer nada por evitarlo y te perdí", le dirá a Serkan una y otra vez.

Eda y Serkan te esperan en Mediaset

¿Podrá Eda recuperar a Serkan? ¿Recuperará el empresario la memoria o se saldrá Selin con la suya? La historia de amor de Eda y Serkan está en un momento crítico y todo puede pasar.

