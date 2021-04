Cada martes, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Después de lo ocurrido con su abuela, Eda se presentará por sorpresa en casa de Serkan en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. Y es que, pese a que no tenía la intención de doblegarse ante la mujer que arruinó la vida de sus padres, sentir que el empresario está en peligro le ha hecho replantearse muchas cosas sobre su futuro. "Esto no se va a resolver fácilmente. Yo soy su problema, ha venido por mí. Dice que quiere arreglar las cosas entre los dos y que tú me has cegado. He pensado que si yo me voy de la empresa, si me alejo puede que sirva para que ella cambie de opinión", le dirá a

La noticia caerá como un jarro de agua fría sobre Serkan. "Yo soy la persona a la que puedes renunciar con más facilidad", le dirá el empresario sin imaginar lo que Eda está pasando. "No me voy a rendir, solo me alejo".

El ultimátum de la abuela de Eda

Y es que por si no fuera suficiente con la aparición de Balca en sus vidas, ahora la abuela de Eda ha regresado a su vida para complicarlo todo aún más. Decidida a hacer pagar a los Bolat por el accidente en el que perdió la vida su hijo, su primer objetivo es separar a su nieta del empresario que, según ella, la ha cegado. "Su destino y el de esta empresa está en tus manos. Si construyes tu futuro con un hombre que consideres que es digno de ti, venderé las acciones de esta empresa y me iré pero si insistes en continuar por el camino que estás llevando con Serkan me veré obligada a castigarle muy severamente".

Balca sigue adelante con su plan

Y mientras la abuela de Eda sigue adelante con su firme propósito de arruinar la relación de su niega, Balca seguirá haciendo de las suyas con el mismo propósito. Tras sus dos intentos fracasados por alejar a la florista, cambiará de estrategia y tratará de hacerse su amiga para luego traicionarla. ¿Conseguirá así que baje la guardia?

