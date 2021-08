Eda intentará descubrir si Serkan está preparado para ser padre

La florista envía a la pequeña Kiraz a la piscina con su padre

Después del esperado beso entre Eda y Serkan y después de que la florista dejara muy confuso al empresario con su "no eres tú quien toma las decisiones, esta vez soy yo", en el próximo capítulo de 'Love is in the air' descubriremos las intenciones de Eda. La florista pondrá a prueba a Serkan para saber si está preparado para recibir la noticia que cambiará su vida (y seguramente su relación con Eda). Dispuesta a saber si el empresario sería un buen padre y si ha cambiado de opinión respecto a los niños, mandará a Kiraz a la piscina con él. ¿Cómo reaccionará el empresario con esta inesperada visita?

Eda intenta alejar de nuevo a Serkan

Serkan no piensa darse por vencido y después de dar el paso de besar a Eda, vuelve a sorprenderla con una rosa. Sin embargo, la respuesta no será la que él espera. "No quiero una relación tortuosa en mi vida, no quiero. Esa Eda sumisa no existe. Tengo otras responsabilidades", le dice al empresario, al que reprocha que, pese a lo que diga, su prioridad siga siendo el trabajo. "Rompimos por eso. Te conozco mejor que a ti mismo y estás loco por volver a Estambul. Arregla lo tuyo y luego hablamos", le dice Eda al empresario, que insiste en recordarle que sigue en el hotel para arreglar su historia. "Lo he dejado todo por ti".

Pero pese a su insistencia en mantener lejos a Serkan, Eda no puede controlar sus sentimientos y acaba confesándose con Melo, a quien le revela, que está dispuesta a contarle la verdad sobre su hija. "No le dejé decir la última palabra, no se lo consiento. Sé que no ha cambiado. Me decepcionó mucho pero a Kiraz no le pasará lo mismo. Si me parece que está preparado para ser padre, se lo diré. Conmigo ya no tiene posibilidades pero con mi hija..."

Lo mismo hace Serkan, que se sincera con Engin, a quien le insiste en que hará lo que considere necesario para recuperarla. "Solo quiero que me dé una oportunidad. Sigue pensando que soy un adicto al trabajo. Si paso tiempo con ella verá que no pienso en el trabajo siempre y así podré recuperarla. Si piensa que no soy el antiguo Serkan quizá quiera darme otra oportunidad", le dice a su inseparable amigo, que será una pieza clave en su plan.

Y dicho y hecho. Dispuesto a demostrar a Eda que ya no es el que era, Serkan se hace el duro y deja de lado su trabajo para disfrutar de un día libre, lo que lleva al límite a Eda, que sabe que su ex se la está jugando.

Aydan intenta confirmar sus sospechas

Mientras Eda y Serkan siguen centrados en su relación y la florista decide si contar la verdad sobre su hija, Aydan intenta confirmar si la pequeña es su nieta. Y el primer paso es hablar con Kiraz, a la pregunta directamente quién es su madre. ¿Qué contestará la pequeña?

