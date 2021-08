Eda preocupada por Serkan, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Tengo miedo de que te pase algo"

Como una auténtica pareja de detectives y de incógnito (con peluca y todo), en el siguiente capítulo de 'Love is in the air' que podrás ver esta tarde a las 17:45 horas en Divinity, la pareja continuará indagando sobre lo que pudo ocurrir la noche del incidente. Sin embargo, la tensión hará que no se pongan de acuerdo y que la florista exprese sus sentimientos y sus mayores temores. "Tengo miedo de que te pase algo y acabes herido. Vayamos a la policía", le dirá Eda al empresario, que hará lo imposible por encontrar un misterioso cuaderno que tenía la víctima.