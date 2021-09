Eda, preparada para la cita que le cambiará la vida, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Serkan quiere sorprender a Eda pidiéndole matrimonio

Después de un intenso trabajo y de una reunión con los italianos y después de que Engin impida que Eda descubra la verdad in extremis, la cuenta atrás para la pedida comienza. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Eda será libre y se preparará para la misteriosa cena que Serkan está preparando y que, unida al extraño comportamiento de todos, le está haciendo sospechar. "¿Por qué estás haciendo todo esto?", le preguntará a Serkan, que intentará ocultar sus verdaderas intenciones. "Me muero de ganas de cenar con la mujer que amo", le dirá en un intento desesperado por evitar las preguntas incómodas.

Lo que no imagina la pareja es que su cita especial, la pequeña Kiraz se sentirá desplazada. "Yo quiero ver a mi mamá. Íbamos a ver una película. Ella dice que soy más importante que el trabajo. Quiero ir con mi mamá", le dirá a Melo. ¿Se presentará la pequeña en la pedida?

Y mientras Eda se prepara, sin saberlo, para su gran día, Melo y Burak siguen jugando al gato y al ratón sin saber que su amor es correspondido. ¿Se atreverán a dar el paso e iniciar una nueva vida juntos?

La señora Deniz lo complica todo

Sin embargo, mantener el secreto de la pedida no resulta nada fácil. Cuando el traje de Serkan llega a la oficina y a Engin se le ocurre decir que lo ha enviado la señora Deniz para la cena del proyecto del puerto, Eda enfurece. "¿Cómo se atreve a mandarte ropa al trabajo? ¿Cómo puede seguir detrás de ti si sabe que estamos juntos? Voy a matar a esa mujer, voy a coger ese traje y lo voy a romper en pedazos. Me pone de los nervios es una maleducada", le dice a Serkan, antes de pedirle a los pequeños que destruyan el traje. ¿Cómo arreglará esto el empresario?

Y cuando parece que los nervios se han calmado, llega Deniz a la oficina para proponerle a Serkan hacer una entrevista juntos sobre el proyecto del puerto. Y las cosas se siguen complicando. En mitad de la entrevista Eda pregunta por la cena del proyecto del puerto y Deniz se apunta y al empresario no le queda más remedio que confesar a la dueña del hotel, provocando un importante malentendido. "Le voy a pedir que mantenga esto en secreto para que Eda no se entere. Me voy a declarar. Quiero casarme y quiero que sea una sorpresa. No haga un escándalo". ¿Será capaz de mantener el secreto?

