Eda recuerda el dramático final de su historia con Serkan, en el próximo capítulo: "Déjame en paz"

Tras la presentación de su proyecto de paisajismo, Eda se reencuentra con Serkan, a quien no le queda más remedio que reconocer su buen trabajo y reconocer el grave error que cometió durante su primera cita. "Escúchame. Siento mucho lo de ayer. Sé que estuvo mal decir que fue un error. Me equivoqué. Estaba enfadado", le dice a Eda, a la que advierte que no dejará el proyecto del hotel hasta que no resuelvan sus diferencias. "No puedo irme. No hasta que tú y yo hablemos de ciertas cosas. Lo siento", le dice a su ex, que reconoce que ella tampoco estuvo muy acertada durante el encuentro. "Te dije que no sabías nada del amor pero sé que lo entendiste", dice la paisajista, que acepta su oferta para tener un nuevo encuentro a pesar de que en su interior reconoce que es una estupidez.

En el próximo capítulo de 'Love is in the air' tendrá lugar la segunda cita de Eda y Serkan en esta segunda temporada y descubriremos qué llevó a la pareja a romper definitivamente su relación porque nada más llegar al restaurante, Eda empezará a recordar la etapa más difícil de su relación con Serkan.

Tal y como veremos en este flashback, la enfermedad del empresario lo cambió todo. Eda se volcó en sus cuidados pero Serkan no fue capaz de asimilar lo que estaba ocurriendo y su comportamiento fue absolutamente cruel. "Estoy enfermo, no soy un niño. No te comportes como si fueras mi madre. Déjame en paz. Lo único que quiero es tener paz."

Pırıl, la aliada en la sombra de Eda

Desesperada ante la complicada situación que está viviendo tras el reencuentro con Serkan y atenazada por el miedo a que su gran secreto sea descubierto, Eda se encuentra con Pırıl, quien está al tanto de lo ocurrido en la vida de Eda en los últimos años y conoce la existencia de Kiraz. "Termina la presentación y me ocuparé de él. Tú eres la única que puede volverle loco o tranquilizarlo. Te vio y se volvió loco. Deberías hablar con él con calma, como siempre has hecho. Quizá así te escuche", le dice a su amiga, que tiene claro qué hará si la situación no cambia. "Si sigue viniendo renunciaré al proyecto. Es mejor hablar con él que que vea a Kiraz. ¿Qué quiere de mí? ¿Acaso no hice todo lo que todo lo que me pidió?", dice Eda, que hace una última petición a la socia de su ex. "Lo importante es que lo mantengas alejado".

Mientras Serkan "Solo porque esa chica no quiere hablar contigo te pones en plan jefe"

A cualquier le haría pasar por esa prueba. Eda me está ocultando algo y quiero saber qué es.

A la presentación por supuesto asiste la del hotel. Serkan empieza a recordar sus buenos momentos durante la presentación.

